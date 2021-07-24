عدد تنزيلات يوتيوب على هواتف أندرويد يتخطى عدد سكان العالم

يرغم الجميع في مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب YouTube، خاصة بعد إضافة الكثير من المميزات التي أصابها لمستخدميه سواء من المشاهدين أو منشئي المحتوى.

وقال موقع androidpolice إنه حتى الآن تم تنزيل تطبيق مشغل فيديو يوتيوب Android من Google ، والذي كان متاحًا للجمهور لأول مرة على الإصدار 1.0 من أول هاتف يعمل بنظام Android ، من متجر Play أكثر من عشرة مليارات مرة.

وأضاف الموقع إنه لقد وصل تطبيق واحد فقط إلى هذه العلامة ، وهو بالكاد تطبيق بالمعنى التقليدي، وتعد خدمات Google Play بمثابة العمود الفقري للطريقة التي يتفاعل بها Google مع Android وحسابات المستخدمين.

و يمكن القول إن يوتيوب YouTube هو أول تطبيق يواجه المستخدم يصل إلى هذا الإنجاز.

بالطبع ، لا يعني مجرد وجود عشرة مليارات عملية تنزيل أن هناك عشرة مليارات مستخدم (أكثر من عدد الأشخاص على هذا الكوكب في الوقت الحالي).

ولكن تحديثات التطبيق ، وتنشيطات الهاتف الجديدة ، وغيرها من الأحداث المضاعفة التي تساعد في لوحة رقم التنزيل.

لكن يمكن القول أنه مع وجود أكثر من ثلاثة مليارات جهاز نشط يعمل بنظام Android اعتبارًا من وقت سابق من هذا العام ، تم تثبيت YouTube على غالبية أجهزة Android المباعة خارج الصين.

وقال يوتيوب أنه يعمل الآن على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين دعم منشئي المحتوى المفضلين لديهم، وفقًا لتقرير The Verge، حيث تسمى الميزة الجديدة Super Thanks، وستسمح لك بإرشاد اليوتيوب المفضل لديك، حيث سيكون المستخدم قادرًا على دفع إكرامية لمُنشئ المحتوى المفضل لديه بما يتراوح بين 2 و 50 دولارًا أمريكيًا، أو بعملتك المحلية.

وسيظهر الخيار الجديد في التطبيق بجوار زر التنزيل، ويطلق عليه اسم «شكرًا»، وعند النقر عليها، يتم منحك خيار تحديد المقدار الذي تريده أن تكون إكراميتك، ثم يتم عرض تبرعك كتعليق أسفل الفيديو.

الجدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، كان YouTube يختبر هذه الميزة ولكن تحت اسم آخر، وهو تصفيق المشاهد.