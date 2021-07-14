«يوتيوب» ينافس «تيك توك» بميزة جديدة

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، طرح ميزة YouTube Shorts كمنافس لتطبيق تيك توك TikTok على مستوى العالم.

وقال موقع the verge أن يوتيوب أطلقت أول مرة لهذه الميزة في الهند العام الماضي، قبل أن تتوسع لحوالي 26 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأعلن يوتيوب أنه سيتيح هذه الميزة الآن YouTube Short، التي لا تزال في مرحلة تجريبية، «في أكثر من 100 دولة حول العالم حيث يتوفر YouTube».

وتلعب YouTube شورتات دور اللحاق ببرنامج TikTok باعتباره منصة الفيديو القصيرة المختارة، لكن خدمة Google تدفع تكامل الشورتات مع نظام YouTube البيئي الأوسع كنقطة بيع رئيسية.

وأضاف يوتيوب مؤخرًا قدرة منشئي الأفلام القصيرة على أخذ عينات صوتية من مقاطع فيديو YouTube، ويقول إنه يستكشف طرقًا لتقديم روابط سريعة من مقاطع الفيديو القصيرة إلى مقاطع فيديو YouTube التي أخذوا عينات منها.

ومن المفارقات، في حين أن YouTube يبذل جهودًا كبيرة لمحاكاة تنسيق TikTok، فإن TikTok يقوم بتجربة تنسيقات أقرب إلى التركيز التقليدي على YouTube.

وضاعف تيك توك مؤخرًا الحد الأقصى لطول الفيديو ثلاث مرات إلى ثلاث دقائق للجميع ، وكان يطرح ببطء التطبيقات على منصات التلفزيون مثل Android TV و Fire TV .

ويحقق عدد كبير من مستخدمي يوتيوب وتيك توك مكاسب عديدة يحصل عليها مشاهير موقع الفيديوهات «يوتيوب» تصل إلى ملايين الجنيهات شهريا، بمجرد تداول مقاطع فيديو معدودة على قناتهم الرسمية، الأمر الذي يدفع البعض للتساؤل عن الطريقة التي تجعلهم يربحون تلك الأموال، وكذلك مشاهير التيك توك والذين يحصلون على مبالغ طائلة من خلال التطبيق سواء كان هدايا أو من خلال البث المباشر، أو من الترويج لمنتجات وعمل دعاية لها.