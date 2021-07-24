فيضانات تركيا.. المياه تزيل عشرات المنازل

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات تركيا، والتي كانت عبارة عن سيول شديدة في شمال شرق البلاد منذ يوم 22 يوليو 2021، ويأتي فيضان تركيا الجديد بعد أسبوع واحد فقط من مقتل ستة أشخاص وفقد اثنين آخرين في مقاطعة ريزي الواقعة على البحر الأسود بسبب حالة الطقس السيئة أيضاً.

Terrifying moment houses are swept away as intense flooding hits Turkey pic.twitter.com/3dtqDgWcAL — The Sun (@TheSun) July 23, 2021

وأصابت فيضانات تركيا تحديداً مقاطعة أرتفين، حيث أظهرت الصور والفيديوهات انقلاب المركبات وتدمير الطرق والمنازل في مشهد مأساوي تداولته وسائل الإعلام العالمية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عن فيضانات تركيا، إنه تم إجلاء حوالي 200 شخص، بعد أن فاض نهر أرهافي في منطقة أرهافي بسبب الأمطار الغزيرة، وتضرر مركز المنطقة وطرق القرى في المحافظة بشدة، مما أدى إلى عرقلة الوصول إلى عشرات القرى التي كانت مغمورة بالفيضان.

وتم إنقاذ ستة أشخاص محاصرين في منطقة أرهافي و 9 في منطقة مورغول ونقلهم إلى مناطق آمنة وفقا لصحيفة حرييت التركية.

وذكر تقرير إدارة الكوارث والطوارئ عن فيضانات تركيا، أنه تم إنقاذ شخص من تحت الأنقاض في أرهافي ونقل إلى المستشفى في حالة جيدة، وبقي حوالي 3045 منزلاً بدون كهرباء في مقاطعتي أرتفين وريزي، وانقطعت الكهرباء أيضاً عن 9650 منزلاً بسبب الإجراءات الاحترازية.

فيضانات تركيا

وفي حديث عن فيضانات تركيا، ألقى الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، خطابًا في منطقة جونيسو بمقاطعة ريزي، المطلة على البحر الأسود، والتي تعرضت مؤخرًا للأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية، إلى جانب المقاطعات المجاورة مثل أرتفين.

وفي خطابه الذي ألقاه أمام أهالي غونيسو، أشار الرئيس التركي، إلى أن «كارثة الفيضانات التي حدثت في ريزي، وخاصة في جونيسو، تسببت في أضرار جسيمة في جميع أنحاء المدينة».