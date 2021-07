فيضانات تركيا.. المياه تزيل عشرات المنازل

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات تركيا، والتي كانت عبارة عن سيول شديدة في شمال شرق البلاد منذ يوم 22 يوليو 2021، ويأتي فيضان تركيا الجديد بعد أسبوع واحد فقط من مقتل ستة أشخاص وفقد اثنين آخرين في مقاطعة ريزي الواقعة على البحر الأسود بسبب حالة الطقس السيئة أيضاً.

