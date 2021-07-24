وفاة طبيعية.. كواليس العثور على جثة راقصة أجنبية بالتجمع الخامس

رجحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التى جرت بشأن واقعة العثور على جثة راقصة أجنبية بجوار الأسانسير، داخل عقار بكمبوند بالتجمع الخامس، أن الوفاة طبيعية، مشيرة إلى أن الراقصة أصيبت بأزمة قلبية وسقطت على الأرض بجوار الأسانسير ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور، واكتشف حارس العقار الجثة بعد الوفاة بما يقرب 120 دقيقة، وتم إبلاغ الجهات المختصة التى انتقلت إلى موقع الحادث.

العثور على المتعلقات الشخصية بجوار الجثة

وكشفت المعاينة والتحريات أن القوات عثرت على المتعلقات الشخصية وهاتف وأموال الراقصة المتوفية بجوار الجثة، مما يشير إلى عدم وجود أي دوافع للجريمة وأن الوفاة قد تكون طبيعية، إثر تعرض المتوفية لأزمة قلبية أدت للوفاة.

وشرحت التحريات والتحقيقات، أن القوات عاينت شقة المتوفية وتبين عدم وجود بعثرة فى محتويات الشقة ولا آثار عنف فى الشقة، وتم التحفظ على متعلقات المتوفية لتسليمها لأسرتها.

لا توجد إصابات ظاهرية

وقالت تحريات مباحث القاهرة التى جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إن الراقصة تبلغ من العمر 26 عاما، وتحمل جنسية إحدى دول شرق آسيا، وتعمل بالفنادق العائمة بمناطق قصر النيل والعجوزة، ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة.

وتبين خلو جثة الراقصة من وجود طعنات او كدمات أو جروح تشير إلى وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

النيابة تعاين وتقرر تشريح الجثة

وانتقل فريق من النيابة العامة ورجال المعمل الجنائي وتم رفع البصمات والتحفظ على الكاميرات وتم نقل الجثة الى الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات جارية.