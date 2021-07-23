جثة بجوار الأسانسير.. تفاصيل جديدة في وفاة راقصة أجنبية بالتجمع الخامس

انتقل فريق من الجهات المختصة لمعاينة مسرح حادث العثور على جثة راقصة أجنبية داخل عقار بكمباوند بالتجمع الخامس، وناظرتها وتبين أنها عثر عليها بجوار الأسانسير على بعد أمتار من شقتها التي تقع في الطابق الخامس.

لا توجد إصابات ظاهرية

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة للمباحث، عن أن الراقصة عمرها 26 عاما وهي تحمل جنسية أجنبية، وتعمل بالفنادق العائمة، ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة.

تشريح الجثة

وعقب الانتهاء من المعاينة انتقل فريق من المعمل الجنائي لرفع البصمات، وتم رفع البصمات والتحفظ على الكاميرات، ونقل الجثة إلى الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.