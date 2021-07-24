جولة داخل أجمل شارع ببورسعيد في رابع أيام العيد.. أحلى خروجة بسعر مناسب

يعتبر شارع مصر بحى المناخ فى بورسعيد من أجمل الشوارع السياحية التى تجذب الزائرين فى رابع أيام عيد الأضحي المبارك ويتوسط شارع مصر أو (3/7) كما يطلق عليه، حديقة المنتزه أكبر حدائق بورسعيد وشاطىء بورسعيد والكورنيش، هو حلم تحقق مناسب للأسر البسيطة حيث يقدم خدمات ترفيهية وأطعمة ومشروبات بأسعار مناسبة للجميع.

والشارع مخصص للمشاه فقط ومصمم على أحدث طراز معماري متطور يحتوى على كل الخدمات، ويبلغ طول الشارع حوالي 600 متر على مساحة 10.000 متر مسطح، ويتكون من 16 كشكا صغيرا بمساحة 3 أمتار مسطحة، و12 عربية صغيرة بمساحة 10 أمتار مسطحة، و5 عربات كبيرة بمساحة 15 مترا مسطحا، و5 مظلات كبيرة بالمشروع المظلة الواحدة 60 مترا مسطحا، بجانب منطقتين لألعاب الأطفال و5 مداخل للمشروع وأماكن جلوس للعائلات بها حوالي 120 كرسيا، وأعمدة ديكورية حديثة وموفرة للطاقة، ومنطقة مسرح للحفلات مزود بسيستم كاميرات مراقبة وأنظمة صوت، كما يشمل على 45 باسكت قمامة بمعدل واحد كل 10 أمتار، ونظام ري متطور وتحكم آلي، وممر لسير الدراجات خاص بالأطفال، كما أن الشارع بالكامل انتر لوك ورخام.

والتقطت «الوطن» مع عدد من زائري شارع مصر والبائعين خلال العيد، حيث أكدوا أن الأسعار فى متناول الجميع كما أن الخدمة جيدة وتوافر مشروبات سموزى وصودا وكانزات وعصائر ومشروبات ساخنة وباردة.

محمد الماحى بائع أطعمة، قال إن لديه أطعمة مميزة يبيعها فى الكشك بشارع مصر منها كريبات وبطاطس عوندى زينجر وشاورما فراخ ولحمة وزيتون وكل الأطعمة السريعة بأسعار مناسبة للجميع.

فيما أوضحت «دعاء»، والتي ترسم الحنة ووجوه الأطفال، أن الأسر تأتى إلى شارع مصر للاستمتاع، مشيرة إلى أن الأطفال يحبون رسومات الفراشة وسبايدر مان والأسد والنمر، وأكدت أن الأسعار مناسبة للجميع.

أما «دينا» مصممة المشغولات اليديوية «هاند ميد»، والتي تبيع منتجاتها فى شارع مصرفقالت إنه يوجد إقبال على المشغولات اليدوية خاصة فى العيد والتصميمات والألوان حسب الطلب ويوجد تخفيضات.

شارع مصر جاذب للزائرين ورخيص بخلاف مناطق أخرى سياحية

إحدى السيدات أكدت أن المكان هادئ وآمن وبه كل الخدمات ومتاح للجميع ويوجد به مقاعد عامة وألعاب للأطفال، وتوضح أن الشارع أصبح جاذبا للزائرين خاصة أبناء المحافظات الأخرى، لأنه غير مكلف، بخلاف أماكن فى العيد ندفع فيها الكثير وقريب من بحر بورسعيد، وبجوار حديقة المتنزه والجلوس فيه ممتعا، مشيرة إلى أن البورسعيدية يشتهرون بالأطعمة فى عيد الأضحي المبارك، مثل الفتة والتي من أهم الأكلات على المائدة البورسعيدية.

بينما أكدت أخرى أن شارع مصر آمن للأطفال، حيث لا يسير به سيارات أو موتوسيكلات مثل شوارع ترفيهية أخرى أو الكورنيش.