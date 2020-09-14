تصميم شارع سياحى يضاهي "شارع مصر" بسفاجا

ناقش مجلس مدينة سفاجا، فكرة تصميم شارع سياحى على غرار "شارع مصر" يضم وحدات متعددة الإستخدام للشباب ودورات مياه سياحية مجانية وتصميم أكشاك بشكل حضاري يتناسب مع المظهر الحضارى للمدينة التى بدأت في استقبال الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية بفنادق سفاجا، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقالت "هدي المغربي" رئيس مدينة سفاجا في تصريح صحفي، اليوم، إن فكرة تصميم الشارع السياحي على غرار "شارع مصر" بالقاهرة من خلال إنشاء شارع سياحى ترفيهى يضم عربات للمشروبات والوجبات السريعة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، ومناطق ألعاب للأطفال واستراحة للكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار.

و في هذا الشأن ناقشت "المغربي" بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لتنفيذ مشروع وحدات متعددة الإستخدام لدورات مياه عمومية مجانية وتصميم أكشاك بشكل حضاري يتناسب مع المظهر الحضاري للمدينة لطرحها للشباب، والتنسيق مع الشركة واختيار آلية التنفيذ والأماكن التي يمكن تنفيذ المشروع فيها بمدينة سفاجا بالشكل الذى يخدم شباب المدينة.

كانت فنادق سفاجا استقبلت نزلاء السياحة الداخلية لأول مرة هذا العام بسبب توقف السياحة الخارجية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمتاز مدينة سفاجا بالسياحة العلاجية بفضل شواطئها الذهبية والرمال الناعمة التي تستخدم في علاج كثير من الأمراض.