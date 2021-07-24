بايدن: واشنطن ستواصل دعم الحكومة الأفغانية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إن واشنطن ستواصل دعم الحكومة الأفغانية، فيما اتفق في اتصال هاتفي مع نظيره نظيره الأفغاني أشرف غني على أن هجوم حركة «طالبان» الحالي يتناقض مع تعهداتها عن دعمها للحل التفاوضي للنزاع.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، عقب الاتصال الهاتفي، أن بايدن جدد التأكيد على استمرار الدعم الأمريكي، بما في ذلك التنمية والمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، بمن فيه النساء والبنات والأقليات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد بايدن، التزام بلاده بدعم القوات الأمنية الأفغانية لحماية نفسها، حيث طلبت الإدارة الامريكية، من «الكونجرس»، 3.3 مليار دولار لتمويل مساعدة القوات الأفغانية، منها مليار دولار لضمان القدرات العملياتية للقوات الجوية الأفغانية، بما في ذلك 3 مروحيات «بلاك هوك» التي تم تسليمها لـ«كابول» في 16 يوليو الجاري.

وتضمنت المساعدات المذكورة مليار دولار لتمويل شراء قطع الغيار وتجهيز القوات الأفغانية بالعتاد والوقود، و700 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين.

الرئيس الأمريكي يحث القادة الأفغان على مواصلة العمل على تحقيق الوحدة

وحث الرئيس الأمريكي، القادة الأفغان على مواصلة العمل على تحقيق الوحدة، حيث ناقش الرئيسان أهمية توحيد أفغانستان من أجل تحقيق الأمن والسلام.

وكان الرئيس الأفغاني، كتب في وقت سابق على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن بايدن أكد له استمرار الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الأفغانية، موضحا أنهما بحثا التعاون بين البلدين والدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وأهمية الحفاظ على منجزات السنوات الـ 20 الأخيرة.

كما أعلن «البيت الأبيض»، أمس الجمعة، أن بايدن، أصدر قرارًا بصرف مبلغ يقدر بـ100 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان.

وأشارت المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي، ونشرها المكتب الصحفي للرئاسة الأمريكية، إلى أن الأموال سيتم استخدامها لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين وضحايا الصراع في أفغانستان.

وشمل المساعدات المتقدمين للحصول على تأشيرات خاصة لغير المهاجرين، فيما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها بشدة للهجمات التي تستهدف تدمير البنية التحتية ‏الحيوية، فضلاً عن الهجمات الأخرى ضد الشعب الأفغاني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

‏وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في إيجاز صحفي يومي، إن بلادها تدين هجمات «طالبان» المستهدفة للمترجمين الفوريين السابقين وغيرهم من ‏الأفغان، فضلاً عن تدمير البنية التحتية، داعيةً الحركة بمنع قواتها من تنفيذ تلك العمليات.‏

وسائل إعلام: «طالبان» تعدم مترجماً أفغانياً كان يعمل مع الجيش الأمريكي

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، كشفت أمس الجمعة، في تقرير، أن «طالبان»، أعدمت مترجماً أفغانياً يدعى سهيل برديس «32 عاماً» كان يعمل مع الجيش الأمريكي في 12 مايو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.