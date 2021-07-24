«الدولي للمناخ الأخضر» يستهدف تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، إن توطين التكنولوجيا العالمية في مجال الإدارة الذكية للمخلفات لدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية هو أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد، في بيان لها، إلى أن المؤتمر المقرر عقده مطلع سبتمبر المقبل يركز على عدة محاور، أهمها النمو الأخضر والتخطيط الحضاري الذكي، ونماذج التمويل والأعمال، والسياحة الخضراء، والاقتصاد الدوار، والحوكمه البيئية، ودبلوماسية المناخ، والبصمة البيئية، والاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية والبنية التحتية الخضراء والمستدامة.

ولفتت منى فؤاد، إلى أن المؤتمر يناقش التقنيات التكنولوجية الحديثة الصديقة للبيئة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى الاقتصاد الدوار والمناخ الأخضر، والإبداع والابتكار البيئي والأعمال الخضراء، بجانب الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات «صفر مخلفات»، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبصمة البيئية والنمو الأخضر.

وأوضحت أن المؤتمر يستهدف تعزيز التعاون المتبادل، مع التركيز على دعم الانتقال المطلوب لتحقيق الأهداف الدولية، مثل اتفاقية «باريس، الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، وبروتوكول كيوتو، والاتفاق الأخضر الأوروبي، ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديد التحديات البيئية والتشريعية والمؤسسية التي تواجه المشروعات الدوارة، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال يسهم في تنمية القطاع الصناعي، وإيجاد حلولا مبتكرة لإدارة المخلفات وخلق فرص استثمارية.

وأكدت رئيس المركز العالمي للابداع والابتكار البيئي، أن المؤتمر تشارك فيه المؤسسات الوطنية، فضلا عن المنظمات «الدولية، والإقليمية»، والجهات المانحة والصناعية، ويهدف إلى ربط الخبراء المحليين والعالميين، وصناع السياسات والقرار، والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية، ومؤسسات التمويل، ووكالات التنمية، والأوساط الأكاديمية، والصناعة، والقطاعين العام والخاص، والشركاء الاستراتيجيين مع رواد الأعمال الخضراء، والمبدعين والمبتكرين البيئيين، وجميع أصحاب المصلحة في إدارة النفايات.

جدير بالذكر أن أبرز الخبراء المشاركين في المؤتمر هم الدكتور كالوم بلا كبيرن، رئيس قسم البحوث بمؤسسة zero waste اسكتلندا، والدكتوره ان وولفريدج، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة خدمات السلامة المستقلة المحدودة «انجلترا»، الرائدة عالميا في إدراة المخلفات الطبية، وسكوت كاسيل، الرئيس التنفيذي لمعهد إعداد تدوير مواد التغليف والتعبئة «بوسطن»، ومايكل كولينز، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة أي سايكل سوليوشنز «كندا»، الرائدة عالميا في إعاده تدوير المخلفات الإلكترونية.