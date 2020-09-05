مصر تشارك دول العالم إطلاق منصة رقمية للتعافي الأخضر وتحديات المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونظيرها الياباني كوريزومي شينجرو، بحضور رئيس وزراء اليابان في فعاليات إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

جاء ذلك بحضور باتريشيا إسبينوزا الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والسيد ألوك شارما وزير الطاقة والصناعة الانجليزي ورئيس الدورة القادمة لمؤتمر أطراف تغير المناخ Cop26 والسيدة كارولينا شميس رئيس الدورة الحالية لمؤتمر تغير المناخ Cop25، وأكثر من ٤٥ وزير للبيئة على مستوى العالم.

"فؤاد": أساس التعافي الأخضر دمج المعايير البيئية في الخطط والسياسات الوطنية

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في كلمتها، أهمية الاستثمار في المجالات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة وكذلك التأكيد على التزام الدول المتقدمة بدورها المنوط بها والذي تعهدت به من خلال اتفاقية تغير المناخ و اتفاق باريس تجاه الدول النامية وكيفية وصول هذه الدول إلى الكفاءة والقدرة والمرونة الكافية للتعافي الأخضر.

ومن جهته، أكّد كوريزومي شينجرو وزير البيئة الياباني، أنَّ التدابير والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة تعد جزء من خطط مواجهة فيروس كورونا في العديد من القطاعات والمجالات الرئيسية ومنها الطاقة والنقل والتخطيط الحضري والتكيف.

كما جرى دعوة الجهات الفاعلة غير الحكومية للانضمام كأعضاء في اللجنة لمناقشة إعادة تصميم الاقتصاد الاجتماعي من منظور أصحاب المصلحة وأدوارهم، معرباً عن أمله من خلال إطلاق هذه المنصة الرقمية في تعاون واتحاد دول العالم سويا لتبادل المعلومات والخبرات والحفاظ على البيئة عالميًا.