إصابات كورونا تعود للارتفاع في الهند بعد تسجيل 39 ألف حالة

ذكر بيان حكومي أن الهند سجلت اليوم أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و546 حالة وفاة جراء هذا الفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق وكالة أنباء رويترز.

وجاء في البيان أنه تم تسجيل 39097 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي المصابين 31.332.159 شخصا، بينما توفي 546 شخصا آخرين بسبب الفيروس، مما رفع عدد الوفيات إلى 420016.

وكانت السلطات الصحية الهندية قد سجلت أمس الجمعة 35342 إصابة جديدة بكورونا.

في المقابل أعلنت الهند، الخميس الماضي، عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء الفطر الأسود، الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى.

وأجبر هذا المرض الفطري الجراحين على إزالة عيون وأنوف وعظام الفكين لدى بعض المرضى، لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

وأشارت السلطات إلى أن ولاية ماهاراشترا غرب البلاد هي الأكثر تضررا بهذا المرض حيث سجلت 9348 إصابة بداء الفطر الأسود.

وقبل جائحة كورونا كانت الهند تسجل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنويا، ويرجع الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بداء الفطر الأسود إلى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لعلاج مرضى كورونا.

وتعرضت الهند لموجة شرسة من فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية سجلت بها أرقام قياسية عالمية للإصابات، وصلت إلى نصف مليون حالة في بعض الأيام، بالبلد الذي يشكل ثاني أكبر تعداد سكاني في العالم.