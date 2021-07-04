الهند تسجل انخفاضا في إصابات «كورونا»: 43071 حالة

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم، انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت وزارة الصحة على موقعها إنه تم تسجيل 43071 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30545433 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس إلى 402005 حالة

وأشارت الوزرة الهندية، إلى تسجيل 955 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 402005 حالة، فيما تعافى تعافى 52299 حالة من الفيروس في البلاد، ليرتفع مجموع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 29658078 حالة.

ووفق موقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» عالميا، إلى 184243392 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3987407 حالة.