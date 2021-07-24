دفتر أحوال اليوم.. تأجيل محاكمات «داعش العمرانية» و«طفل أبو الريش»

أجلت محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من القضايا إداريا بسبب كون اليوم ضمن الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الأضحى ومنها «داعش العمرانية» و«طفل أبو الريش».

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة 22 متهمًا بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية» وذلك لانضمامهم لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، إداريا.

قضية «طفل أبو الريش»

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش، والمعروفة إعلاميًا بـ«طفل أبو الريش» إداريا.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين في واقعة خطف طفل من مستشفى أبو الريش، حيث استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

محاكمة أستاذ جامعي لسبه وقذفه أحمد موسى

أجلت محكمة جنح الهرم، اليوم السبت، محاكمة أستاذ جامعي بكلية الإعلام جامعة القاهرة يدعى أيمن ندا، إدرايا لاتهامه بالتنمر والسب والقذف في عدة منشورات ومقالات له عبر صفحته الشخصية في حق الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد.

محاكمة المتهمين بسرقة سيارة لحوم وخطف السائق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بسرقة «سيارة لحوم» وخطف سائقها إداريا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول للخامس، تهمة سرقة مواد غذائية «لحوم» والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق، من المجنى عليهم وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم، حيث اعترض المتهمون طريقهم حال سيرهم بالطريق العام، مهددين إياهم بالإيذاء، ومتعدين على المجني عليه الأول بالضرب، محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، قاصدين الاستيلاء على المنقولات، حيث تمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومة المجني عليهم وبث الرعب في أنفسهم.