تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل «أبو الريش» لـ24 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الدائرة 23 جنوب، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش والمعروف إعلاميًا بـ«طفل أبو الريش»، لجلسة 24 يوليو.

وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وكانت النيابة العامة أمرت، بحبس المتهمين في واقعة خطف طفل من مستشفى أبو الريش، حيث استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت بضبطهما.

وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.