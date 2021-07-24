عاجل.. انهيار منزل في قنا

انهار منزل قديم مهجور مكون من طابقين، صباح اليوم السبت، دون وقوع إصابات بمركز الوقف شمال قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بانهيار منزل مزارع، يدعى إبراهيم محمد، 56 سنة، مقيم جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، مكون من طابقين.

وتبين بحسب التحريات، أن المنزل قديم مبني بالطوب اللبن ولا يوجد إصابات في الأرواح.

وانتقلت قيادات أمنية وأعضاء الوحدة المحلية لمجلس مدينة الوقف إلى محل الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.