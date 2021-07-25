ماذا تفعل إذا تأخرت حقيبتك أو فقدتها في المطار؟.. يمكن الحصول على تعويض

كثيرًا ما يتعرض بعض المسافرين إلى فقدان حقائبهم وأمتعتهم في المطار سواءً كان ذلك بسبب السهو والنسيان، أو بسبب إهمال من الشركة المسؤولة، وغالبًا ما تتحمل شركات الطيران مسؤولية تأخر الأمتعة، ويجهل بعض الركاب أحيانًا هل تم فقد حقائبهم أثناء رحلة الطيران، أم في المطارات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية الخطوات التي يجب اتباعها عند ضياع شنطتك أو ملحقاتك أو تأخرها في المطار وفقًا لشركة ميناء القاهرة الجوي على النحو التالي:

إجراءات الإبلاغ عن الحقائب أو الأمتعة المفقودة أو المتأخرة

1. في حالة فقد الحقيبة يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم (شرطة تأمين الركاب - إدارة الجمارك - أمن شركة ميناء القاهرة الجوي)، وذلك لفحص محتويات الحقيبة وتحرير محضر بمحتوياتها وتسليمها لإدارة المتروكات بمطار القاهرة الدولي.

2. يتم تحرير محضر منفصل حالة وجود أشياء ثمينة بالحقيبة وتسليمها إلى وديعة الجمرك بمطار القاهرة الدولي.

3. للاستفسار عن الحقائب المفقودة يتم الاتصال بارقام إدارة المتروكات الآتية:

4. تسليم الحقيبة حال التعرف عليها إلى الراكب نفسه بموجب جواز السفر أو بواسطة أي شخص يتم توكيله باستلامها بموجب توكيل خاص صادر من الشهر العقاري.

5- يتم التوجه الي مكتب الاستعلامات بصالة السفر رقم (1) والاتصال بالرقم الداخلي (4458) لإدارة المتروكات لإيفاد مندوبها لإنهاء إجراءات دخول الراكب الدائرة الجمركية للتعرف على الحقيبة ومحتوياتها وإتمام استلامها.

6. يتوجه الراكب بعد استلام الحقيبة إلى المنفذ الجمركي لفحصها وسداد الرسوم الجمركية إن وجدت.

7- توقيتات الاستفسارات واستلام الحقائب يوميًا عدا الجمعه والسبت اعتبارا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 02:30 بعد الظهر.

في حالة فقد الركاب حقيبته، يجب عليه اتباع الخطوات التالية بعد تقديم تقرير عند الوصول، وتلقي مكالمة من شركة الطيران:

- توجه إلى مكتب المفقودات في صالة الوصول خارج الدائرة الجمركية.

- عمل تصريح لدخول الدائرة الجمركية للتعرف على حقيبته (في حال أكثر من 24 ساعة على وصول الراكب، أما إذا كان وصول الراكب أقل من 24 ساعة وأبلغته شركة الطيران بوجود حقيبته يستطيع الراكب استخدام جواز سفره للدخول للدائرة الجمركية دون عمل تصريح).

- يتعرف الراكب على حقيبته ويتوجه بها إلى منطقة الجمارك لفحصها ودفع الرسوم الجمركية إن وجدت.

إرشادات مصر للطيران حال فقدان الحقائب

كما وضعت مصر للطيران بعض الإرشادات التي يجب على الراكب اتباعها حال فقدان حقائبه وهي:

1. مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الاسم المدون / الأسماء المدونة على الأمتعة وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول و أرقام الهواتف.

2. تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل (يمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة).

3. تدوين ماركات الحقائب مثل (دلسي سمسونايت،.... إلخ).

4. التأكد من الحصول على رقم الملف وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أي استفسار.

وفي حالة عدم العثور على الأمتعة المفقودة واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

5. يمكن للراكب الاطلاع أولًا بأول على الملف الخاص بأمتعته المفقودة عن طريق الإنترنت من خلال إدخال رقم الملف والاسم الفعلي المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفي خدمة الأمتعة لشركة الطيران، حتى يتسنى له في حالة فقد الحقائب استرداد قيمة التأمين على الحقائب من الشركة.

وفي بعض الحالات تخصص شركات الطيران مبالغ مالية لتعويض المسافرين عن أي خسائر تخص متعلقاتهم وأمتعتهم.

وبالنسبة للأمتعة التي تتعرض للتلف، يجب على الراكب أن يقوم بتقديم شكوى مكتوبة إلى «مصر للطيران» في أقرب وقت ممكن، ويجب تقديم هذه الشكوى في خلال 7 أيام في حالة الأضرار التي تلحق بالأمتعة المسجلة، وفي خلال 21 يومًا في حالة التأخير، وتحتسب هذه الأطر الزمنية اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه تسليم الأمتعة إلى الراكب ووضعا تحت تصرفه، وإذا لم يجر تقديم الشكوى في خلال المدة المذكورة أعلاه؛ فلا تعتبر الشركة الناقلة مسؤولة.