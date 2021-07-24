«فيات 500» الجديدة تحصل على أعلى تصنيف في اختبارات Green NCAP

حصلت السيارة 500 الجديدة وهي أول سيارة كهربائية 100% من ماركة فيات، على أعلى تصنيف «5 نجوم» في اختبارات Green NCAP، على وجه الخصوص خلال عام 2021، لتصبح أول سيارة تحقق الدرجة القصوى في كل اختبار، والوحيدة التي حصلت على الدرجة الكاملة 10/10 لمؤشر كفاءة الطاقة.

سيارة 500 الجديدة هي سيارة أيقونية وتعتبر هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في إيطاليا، والتي تقدم التنقل المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث تم تصميمها وهندستها وإنتاجها في مدينة تورينو، وهي أول طراز في تاريخ شركة فيات المولدة بالكهرباء بالكامل وصُنعت بنسبة 100٪ في إيطاليا.

وتأتي السيارة الجديدة 500 مع بطاريات ليثيوم أيون بسعة 42 كيلو وات في الساعة، وشاحن سريع بقدرة 85 كيلوواط، لإعادة شحن كافية للسفر لمسافة 50 كيلومترًا، ويستغرق الأمر 5 دقائق فقط، بينما لإعادة شحن 80% من البطارية تحتاج إلى 35 دقيقة.

الإصدار المستخدم بواسطة Green NCAP مزود بمحرك 87 كيلو وات، يولد قوة 118 حصان، والتي تتيح سرعة قصوى تبلغ 150 كم / ساعة، وتسارع في 9.0 ثوانٍ من 0-100 كم / ساعة.

وتعد شركة فيات من الشركيات الإيطالية العريقة المتخصصة في صناعة السيارات، ويقع نقرها الرئيسي في مدينة تورينو الإيطالية.

وتضم شركة فيات العديد من العلامات التجارية منها ألفا روميو وفيراري ومازيراتي، كما تمتلك فيات حاليا ما نسبته 20% من شركة كرايسلر الأمريكية، ومن المتوقع أن ترتفع أسهمها بشركة كرايسلر إلى 51% فيما بعد، وتبدأ الشركة في الدخول إلى عالم السيارات الكهربائية بإنتاج الجيل الأول من 500 الجديدة والتي ستدفع الشركة لتقديم العديد من السيارات الكهربائية فيما بعد.