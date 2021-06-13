إصابات كورونا عالميا تسجل 176.3 مليون حالة.. وكوريا الجنوبية: 3 فيات

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 176389050 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3810138 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 160348820حالة.

وأعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض» الكورية الجنوبية، اليوم، تسجيل 452 إصابة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 147874 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1985 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

تايوان تسجل 26 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»

وفي تايوان، سجلت الجزيرة، أمس السبت، 251 حالة إصابة بالفيروس، بينها 250 حالة إصابة محلية العدوى، كما سجلت سلطات الجزيرة، 26 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 12746، بينها 11539 حالة إصابة محلية العدوى، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 411 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 12021 إصابة جديدة، و359 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33272062 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 596971 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، تسجيل 78700 إصابة و2037 وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات إلى حوالي 17.374 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى إلى 486272 حالة.

وسجلت البيرو، 1998056 حالة إصابة و188100 حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما بدأت السلطات في بيرو، أمس السبت، حملة التطعيم ضد الفيروس التي تركز على النساء الحوامل فوق سن 18 عاما، وحث وزير الصحة اوسكار أوجارتي جميع النساء الحوامل اللائي لا يقل حملهن عن 28 أسبوعا، على التطعيم لحماية أنفسهن من المرض.

من جانبه، قال السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرجي ميليك باجداساروف، إن فنزويلا استلمت دفعة جديدة من لقاحات «سبوتنيك 5» الروسي المضادة لـ«كورونا»، موضحا في تغريدة أن السلطات الفنزويلية استلمت عبر «مطار مايكيتيا الدولي»، 500 ألف جرعة من اللقاح.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 4558494 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 7738 إصابة مؤكدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4558494 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 127896 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أنها تمكنت من تطعيم 30.14 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ«كورونا»، ما يحقق هدف الحكومة المحدد في منتصف يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووسعت تركيا، برنامج التطعيم ضد «كورونا»، حيث قدمت ما يقرب من 600 ألف جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومنذ بدء التطعيم في 14 يناير الماضي، تم تقديم أكثر من 33 مليون جرعة، بينها 13.6 مليون جرعة ثانية. ومن المتوقع أن تبدأ تركيا، غدا الاثنين، في تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، امس السبت،، تسجيل 10 وفيات و931 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مووضحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 12682، أمس السبت، أظهرت تسجيل 931 حالة قائمة جديدة منها 374 حالة لعمالة وافدة، و555 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتين قادمتين من الخارج، فينا تعافت 2149 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 242678 حالة.

وفي لبنان، قالت وزارة الصحة، أمس السبت، إنه تم تسجيل 148 إصابة جديدة بالفيروس و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 542523 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 7794 حالة.

الصحة اللبنانية تعلن تطعيم 19 ألف شخص ضد «كورونا» في ماراثون تطعيم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، امس السبت، عن تطعيم 19 ألف شخص ضد «كورونا» في ماراثون تطعيم يستمر حتى اليوم، لذوي الإحتياجات الخاصة من كل الأعمار وللأشخاص من عمر 55 عاما فأكثر.

وجاء الماراثون الأسبوعي وهو الثالث من نوعه، لتشجيع اللبنانيين والمقيمين على تلقي اللقاح ولتسهيل الحصول أمام الراغبين به من دون موعد مسبق ومن دون تسجيل على منصة لجنة التطعيم الوطنية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن 3400 شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة تلقوا لقاح «فايزر» الامريكي، خلال الماراثون.

ارتفاع إجمالي إصابات الأردن إلى 742831 حالة

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس السبت، تسجيل 310 إصابات جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 742831 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 9582 حالة وفاة.

وقالت الصحة الأردنية، في بيان، إنه تم تسجيل 672 حالة شفاء، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 725557 حالة، مشيرة إلى أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1902663 شخصاً والجرعتين 625894 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2849081 شخصا.

من جانبه، أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري عن تطعيم أكثر من 42% من الفئة المستهدفة والبالغة 4.5 مليون شخص بحلول بداية شهر سبتمبرالمقبل.

وقال الهواري، في حديث تلفزيوني، إن انخفاض إيجابية الفحوصات يعود جزء كبير منها لبدء تأثير اللقاحات على انتشار الفيروس، وأكد الوزير الأردني، عدم تسجيل وفيات نتيجة أخذ اللقاحات.