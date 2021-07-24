«مصر الرقمية»: تزايد طلب المواطنين على خدمة تفعيل بطاقة التموين

أكد الموقع الرسمي لـبوابة مصر الرقمية، أن الخدمات الأكثر طلبا من المواطنين اليوم هي "تفعيل بطاقة التموين، واستعلام عن سريان محرر مميكن، وإصدار بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين".

وتخصص بوابة مصر الرقمية أيقونة خاصة بالخدمات الأكثر طلبا على مدار اليوم، فضلا عن أنها تتيح للمواطنين خدمات مرشحة قد يحتاجها المواطنين.

من ضمن الخدمات الأكثر طلبا على بوابة مصر الرقمية، خدمة تفعيل بطاقة التموين، ولإتمام هذا الإجراء يجب اتباع الأتي:

خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا

1 – الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا

2- الضغط على تفعيل بطاقة التموين

3 – الضغط على ابدأ الخدمة

4 – ملئ بيانات البطاقة التموينية

5 – ملئ بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية

6 – اتباع الشروط الأحكام

7 – الضغط على بند موافق

8 – الضغط على خيار التالي

وبمجرد إتمام الـ8 خطوات السابقة من أجل تفعيل بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية للتموين، تظهر للمواطن رسالة إلكترونية بأنه تم تفعيل البطاقة.

وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، 9 خدمات مقدمة إلكترونيا للمواطنين، وذلك عبر الدخول على بوابة مصر الرقمية.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

1. تفعيل بطاقة تموين.

2. إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3. إصدار بطاقة تموين جديدة.

4. نقل من محافظة إلى أخرى.

5. فصل اجتماعي.

6. ضم أفراد أسرتي.

7. الاستعلام عن صرف.

8. إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا.

9. إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

وتخصص وزارة التموين لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية 50 جنيها قيمة الدعم المخصص له حتى 4 أفراد لكل بطاقة تموينية، فضلا عن السلع الأساسية التي تصرف على البطاقة التموينية، حيث يحق لأي مواطن يحمل بطاقة التموين صرف الآتي:

السلع الأساسية التي تصرف على البطاقة التموينية