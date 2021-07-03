6 طرق للحفاظ على بطاقة التموين من «التلف»: ابعدها عن المحمول

يعاني العديد من المواطنين وخاصة ربات البيوت، من تأخر صرف الحصص التموينية المقررة لهم شهريًا، وذلك بسبب تلف كارت بطاقة التموين، لأسباب تتعلق دائما بتواجد البطاقة بجوار الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة أو في أماكن ذات حرارة مرتفعة.

وتختلف أسباب تلف البطاقة التموينية الذكية من شخص لآخر، فمنهم من يقوم بحفظه داخل محفظة النقود بجوار المفاتيح المعدنية، فضلًا عن الاحتفاظ بالبطاقة التموينية أسفل الهاتف المحمول داخل «جراب الهاتف»، مما يؤدي إلى تلف الجزء الممغنط للبطاقة، وعدم تمكن ماكينة الصرف من قراءة بيانات البطاقة، وبالتالي توقف صرف السلع والمقررات التموينية في هذه الحالة لحين إصدار بدل تالف للبطاقة.

ويقدم الخبراء عدة طرق من أجل الحفاظ على البطاقة التموينية الذكية من التلف، ومن أهمها:

طرق للحفاظ على بطاقة التموين من التلف

- إبعاد البطاقة عن الهاتف المحمول.

- إبعاد البطاقة عن المفاتيح المعدنية تجنبًا لخدش الجزء الممغنط بالبطاقة.

- تجنب الطي الكامل لكارت البطاقة.

- تجنب ملامسة البطاقة لأي أسطح ذات الحرارة العالية.

- تجنب وضع الكارت تحت ضوء المصابيح الكهربائية مباشرة.

- تجنب وضع الكارت بجانب التليفزيون أو شاشات الحاسوب الآلي.

وتيسيرًا على المواطنين، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرصة للمواطنين بالتقدم بطلب عبر موقع دعم مصر حال تلف البطاقة التموينية، وذلك عبر الخطوات الإلكترونية الآتية:

1 - الدخول على موقع إدارة دعم مصر من هنا.

2- اختيار خانة إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية.

3- كتابة رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

4 - كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

5 - كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

6- كتابة كود التحقق الذي جرى إرساله على الهاتف المحمول للمواطن.

7- الضغط على صفحة تقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، ثم يعقب ذلك تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.