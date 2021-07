العالم يغرق.. فيضانات تجتاح 3 قارات: البيوت مغمورة بالمياه وجثث القتلى بالمئات

شهدت العديد من دول العالم منذ بداية شهر يوليو الجاري، موجة غير مسبوقة من الفيضانات التي أسفرت عن مقتل العشرات سواء في أوروبا، حيث قتلت ما يقرب من 200 شخص بألمانيا، وحتى الصين والفلبين وتركيا، وهو الأمر الذي أرجعه خبراء الطقس الى العديد من العوامل، منها تغير المناخ.

البداية من الصين، حيث تسببت الفيضانات التي اجتاحت البلاد في مقتل أكثر من 51 شخصًا في إحصائية قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة، وأثرت الأمطار الغزيرة على تحو 3 ملايين شخص في مقاطعة خنان بوسط الصين، وأوضحت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة أنه تم نقل إجمالي 376 ألف من السكان المحليين إلى أماكن آمنة.

في تركيا تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في شمال شرق البلاد منذ يوم 22 يوليو 2021، وهو ثاني فيضان خلال أسبوع، إذ قُتل ستة أشخاص وفقد اثنين آخرين في مقاطعة ريزي الواقعة على البحر الأسود بسبب حالة الطقس السيئة.

