العالم يغرق.. فيضانات تجتاح 3 قارات: البيوت مغمورة بالمياه وجثث القتلى بالمئات

شهدت العديد من دول العالم منذ بداية شهر يوليو الجاري، موجة غير مسبوقة من الفيضانات التي أسفرت عن مقتل العشرات سواء في أوروبا، حيث قتلت ما يقرب من 200 شخص بألمانيا، وحتى الصين والفلبين وتركيا، وهو الأمر الذي أرجعه خبراء الطقس الى العديد من العوامل، منها تغير المناخ.

مقتل أكثر من 51 شخصًا في الصين

البداية من الصين، حيث تسببت الفيضانات التي اجتاحت البلاد في مقتل أكثر من 51 شخصًا في إحصائية قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة، وأثرت الأمطار الغزيرة على تحو 3 ملايين شخص في مقاطعة خنان بوسط الصين، وأوضحت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة أنه تم نقل إجمالي 376 ألف من السكان المحليين إلى أماكن آمنة.

فيضانات الصين بعد انهيار سدين

pic.twitter.com/XVP3GMXCGG — ‏﮼عايدة (@dodyuser) July 20, 2021

مقتل 6 أشخاص في تركيا

في تركيا تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في شمال شرق البلاد منذ يوم 22 يوليو 2021، وهو ثاني فيضان خلال أسبوع، إذ قُتل ستة أشخاص وفقد اثنين آخرين في مقاطعة ريزي الواقعة على البحر الأسود بسبب حالة الطقس السيئة.

Terrifying moment houses are swept away as intense flooding hits Turkey pic.twitter.com/3dtqDgWcAL — The Sun (@TheSun) July 23, 2021

في الهند.. عشرات المنازل مغمورة بالمياه

في الهند، تكافح فرق الإنقاذ اليوم السبت من أجل الوصول إلى عشرات المنازل المغمورة بالمياه، وارتفع عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية إلى 125 قتيلا.

تعطل حركة المرور بالسعودية

في السعودية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتدفق السيول في منطقة الطائف التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 3 من أسرة واحدة، وتعطل حركة المرور وغمر المنازل بالمياه.

الفيضانات تغرق ولاية القضارف بالسودان

وفي السودان، أثارت الفيضانات التي اجتاجت ولاية القضارف، المخاوف من احتمال تكرار مأساة فيضانات العام الماضي، التي أودت بحياة 117 سودانيا، ودمرت 100 ألف منزل، وشردت نحو 600 ألف شخص.

وأعلنت سلطات محلية في الولاية الشمالية في السودان، حالة الطوارئ بعد وصول كميات من المياه فوق المتوقعة عند سد مروي، وهو ما أثار مخاوف من أن فيضانات السودان ستغرق البلاد.