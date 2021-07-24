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محمد جمعة يرزق بمولودة جديدة: ربنا كرمني بكاميليا

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بسمة شطا
02:36 م | السبت 24 يوليو 2021
محمد جمعه

محمد جمعه

رزق الفنان محمد جمعة بمولودته الجديدة كاميليا، حسب ما أعلن عبر حسابه الخاص على فيس بوك، حيث نشر صورته حاملا مولودته الجديدة، وعلق عليها: «الحمد لله كثيرا، ربنا أكرمني ورزقني كاميليا».

وفور إعلان جمعة قدوم مولودته الجديدة، هنأه الجمهور ومحبيه متمنين لها الصحة والسعادة.

يذكر أنّ الفنان محمد جمعة، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل نسل الأغراب، إلى جانب الفنانين أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، أحمد مالك، وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

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