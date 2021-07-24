7 خطوات لتحويل ابنك من معهد أزهري إلى التعليم العام

إذا كان ابنك طالب في نظام التعليم الأزهري، وأردت التحويل له في الآخر «التعليم العام»، فهناك مجموعة من الخطوات والإجراءات لإتمام العملية بنجاح.

«الوطن» تستعرض تلك الخطوات في النقاط التالية:

المستندات المطلوبة

1) صورة شهادة الميلاد المميكنة.

2) مستند القيد بأحد المعاهد الأزهرية.

شروط الحصول على الخدمة

1) أن يكون الطالب مقيدا بأحد معاهد التعليم الأزهري.

الخطوات

1) الحصول على طلب التحويل من المعهد الأزهري المحول منه.

2) الحصول على موافقة المعهد والمنطقة الأزهرية المحول منها على طلب التحويل.

3) الحصول على موافقة مدرسة التعليم العام والإدارة التعليمية المحول إليها.

4) شراء طابع تعليم.

6) لصق طابع التعليم على الطلب.

7) تقديم المستندات إلى الإدارة التعليمية وانتظار الموافقة.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت بدء إجراءات التحويل بين المدارس الحكومية، بداية من يوليو الجاري، واستمرارها لمدة 45 يوما، أي يغلق باب التحويلات يوم 15 أغسطس المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات، هي من تتولى عمليات التحويل بين المدارس للطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وكذلك إعلان عمليات التحويلات بالمدارس بطريقة واضحة، بالإضافة إلى مراعاة إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.

كما أن التحويل بين المدارس لا يخضع لشروط السن، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أيضا أن خطوات التحويل بالمدارس الحكومية، تتضمن أن تشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات، على أن ترتب الطلبات من الأكبر إلى الأصغر سنا، إلى جانب فحص أوراق الطالب، والتأكد من توافر الشروط المتطلبة في التحويل، على أن تقبل الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، ويجرى إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها.