موعد تحصيل القسط الأول من مصروفات مدارس النيل

قد يتساءل أولياء الأمور خلال الفترة الحالية عن موعد دفع قيمة القسط الأول من المصاريف الدراسية لـ مدارس النيل المصرية للعام الداسي 2021 - 2022، حتى لا تضبع عليهم فرصة التقديم والالتحاق بالمدرسة.

وفي هذا الصدد ترصد الوطن، موعد دفع القسط الأول من مصاريف مدارس النيل المصرية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لما أعلنته إدارة مدارس النيل المصرية، للطلاب المقبولين للالتحاق بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021 - 2022 بمرحلة رياض الأطفال، يتم دفع قيمة القسط الأول من المصاريف بداية من الأربعاء الموافق 28 يوليو وحتى الأحد 1 أغسطس «يوم السبت يوم عمل».

وأوضحت مدارس النيل المصرية، أنّ القبول يعتبر لاغيًا حال عدم دفع القسط الأول في التاريخ المحدد، ويتم استبداله بالطلاب الموضوعين على قوائم الانتظار.

الجدول المتبقي لامتحانات الثانوية العامة

وفي سياق منفصل، استكمل اليوم السبت الموافق 24 يوليو طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقدم «الوطن»، جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقي بشعبتيها الأدبية والعلمية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

جدول الشعبة الأدبية

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فالجدول المتبقي للشعبة الأدبية يبدأ من غدا الأحد الموافق 25 يوليو بمادة التاريخ، والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع، والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

جدول الشعبة العلمية

أما عن الجدول المتبقي للشعبة العلمية، فبدأ اليوم السبت الموافق 24 يوليو بمادة الفيزياء، ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.