«التعليم» تنعى طالبة المنوفية المتوفاة قبل بداية امتحان الفيزياء

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منار محمد عبدالباقي، الطالبة بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف بمحافظة المنوفية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وتقدمت الوزارة، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالتعازي لأسرة الطالبة وزملائها والمعلمين، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، وأثناء دخول الطالبة المتوفاة اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها، وإجراء إسعافات أولية لها وجرى استدعاء سيارة الإسعاف فورًا، وانتقلت لمستشفى منوف العام، لإسعاف الطالبة، لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتنفي وزارة التربية والتعليم، ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات، بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث أنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحًا.