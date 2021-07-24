عاجل.. مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم تناولوا عصيرا مسموما بقنا

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب والدهم بحالة تسمم، في قرية «كوم الييجا»، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، تبين أنهم تناولوا عصيراً مسموماً، تم نقلهم إلى المستشفى المركزي وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطاراً بمصرع كل من «أميرة رأفت»، 8 سنوات، وشقيقيها «أمير»، 7 سنوات، و«آدم»، 9 سنوات، وإصابة والدهم «رأفت جلال»، 35 سنة، بحالة تسمم، تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، حيث تم التحفظ على جثث الأطفال تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصاب العلاج.

وبحسب تحريات المباحث وأقوال والدة الأطفال الثلاثة، إنهم تناولوا عصيراً من محل بقالة، وكان معهم والدهم، وعندما جاءوا إلى المنزل أصيبوا بأعراض تسمم شديدة، حيث توفى الأطفال الثلاثة، بينما يتلقى والدهم العلاج بالمستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.