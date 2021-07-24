مطار أسيوط الدولي يستقبل 30 طفلا ليبيا للعلاج بمستشفيات الجامعة

استقبل مطار أسيوط الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران شركة «أير ليبيا» رقم Q 155/1567 قادمة من ليبيا وعلى متنها 79 راكبًا، منهم 30 طفلًا للعلاج بمستشفيات جامعة أسيوط، وسط إجراءات مشددة واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان في استقبالهم مسؤولي العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولي، ومسؤولي العلاقات العامة بمستشفيات جامعة أسيوط، تحت إشراف اللواء طيار أشرف عادل، مدير مطار أسيوط الدولي، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأحمد آمال، مدير عام العلاقات العامة بالمطار.

يذكر أنه لأول مرة يتم علاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية بالشفاة الأرنبية، وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعي، ضمن قافلة طبية مجانية جديدة لمؤسسة «عملية الابتسامة - مصر».

وقال الدكتور محمد الشاذلي، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط والمدير الإقليمي لمؤسسة «عملية الابتسامة» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القافلة الطبية تأتي إيمانًا بالدور المصري الرائد في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، والمساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات، وتقديم كل سبل الدعم والتضامن الدائم لمساعدة هؤلاء الأطفال.