أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 25-7-2021 مقابل الجنيه

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات مثل اليورو والريال السعودي والدولار والدرهم الإماراتي، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو 18.34 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

كما جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، نحو 21.42 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.43 للشراء، و21.66 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 21.45 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.