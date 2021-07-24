استشاري مناعة يحذر من حشرة الفراش: تسبب الحساسية وهذه طرق القضاء عليها

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، وكذلك نسبة الرطوبة، يزيد من معدلات الحساسية، حيث إننا حال نظرنا لمسببات الحساسية سنجد ما يُسمى بـ«حشرة الفراش»، التي تُعد المسبب الأول لحساسية الصدر والأنف والعين والجلد، مؤكدًا أن هذه الحشرة لا تُرى بالعين المجردة، ونحتاج ميكرسكوب لرؤيتها، وهذه الحشرة تزيد مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وكذلك في الأماكن التي يُكثر فيها التدخين.

وأضاف «بدران»، خلال حواره على شاشة «التليفزيون المصري»، في برنامج «زينة بطعم البيوت»، أن الاحتكاك بالقطط والكلاب في المنزل يزيد من انتشار «حشرة الفراش»، فهي من سلالة العنكبوتيات، ورغم ذلك يُطلق عليها حشرة، فالحشرة تتألف أرجلها من 6، بينما العنكبوت 8 أرجل، موضحًا أنه في الزمن القديم لم تظهر حشرة الفراش بكثرة، بسبب قيام ربات المنزل بفتح الشبابيك في الصباح وتنفيض كل الأثاث في المنزل ومحتويات السرير مكان النوم، ولكن الآن اختفى ذلك.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الشمس تقضي على حشرة الفراش، والتهوية تُقلل منها، كما أن حشرة الفراش تكثر في الأدوار السفلية، «لو جالنا شخص مريض بالحساسية بنقوله اسكن في أماكن مرتفعة عشان الرطوبة، ويكون فيه تهوية، الحاجات دي غابت عن حياتنا، والتدخين يزيد من هذه الحشرات»، موضحًا أن الحساسية تأتِ أيضًا بسبب سموم البكتريا بسبب دخول بعض المواطنين المنازل بالأحذية، «الموضوع ده متجرم في اليابان».

وأردف أن دخول المنزل بالأحذية يزيد من حشرة الفراش، كما يفضل عدم وجود سجاجيد بكثرة في المنزل، «حطي حاجة بسيطة فقط ينفع تنفضيها، كمان الصور اللي على الحوائط دي مليانة حشرة الفراش، وكذلك ورق الحائط وفوق الدواليب والكراكيب اللي تحت السرير، لازم نقلل جدًا من العفش والكراكيب خاصة في غرف النوم والمعيشة، كما أن الكتب القديم مليئة بحشرة الفراش، قللوا جدًا من الأثاث في المنزل».

وأشار استشاري المناعة، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الدواليب داخل المنزل مليئة بمسببات الحساسية، «التراب اللي في البيت موجود، الجرام الواحد من التراب، غبار المنزل فيه 19 ألف وحدة من حشرة الفراش، ده الأمر اللي مخلي فيه حساسية منتشرة في العالم كله»، ناصحًا السيدات بفتح الشبابيك وغسل أرضية المنزل بماء ساخن، ووضع الأثاث في الشمس، «ألعاب الأطفال حطيها في الفريزر 24 ساعة، أو اغسيلها داخل الغسالة».

وشدد على ضرورة كي الملابس قبل ارتدائها للقضاء على حشرة الفراش، واستخدام المكنسة الكهربائية في الكنس أفضل من التنفيض، «الفطريات برضوا موجودة في الصيف بنسبة كبيرة، 25% منها موجودة في المطابخ والحمامات بسبب المياه اللي موجودة ليل ونهار، ومفيش شمس، فيه 400 نوع من الفطريات ممكن يأثروا على الإنسان، 70 فطر بتعمل مادة تسبب حساسية و300 فطر تسبب مادة سامة، والعفن ده نوع من الفطريات».