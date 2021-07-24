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محمود مسلم

فلسطين: جلسة لمجلس الأمن لبحث انتهاكات الاحتلال الأربعاء

كتب:

وكالات
08:47 م | السبت 24 يوليو 2021
مجلس الأمن الدولى

مجلس الأمن الدولى

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأربعاء المقبل، يبحث فيها انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه في الضفة، بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أنه تم أمس إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الارض الفلسطينية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباءالفلسطينية.

ولفت إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.

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