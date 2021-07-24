تنطلق فعليا غدا.. تعرف على البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري

تبدأ البنوك العاملة في مصر، غدا الأحد، التطبيق الفعلي لمبادرة التمويل العقاري، والتي أعلن عنها البنك المركزي الأسبوع الماضي وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم بدءاً من غد استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التمويل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويستعد الكثير من المواطنين للاستفادة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3%، والصادرة عن البنك المركزي، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، البنوك المصرية المشاركة في مبادرة التمويل العقاري..

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك القاهرة.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- بنك التنمية الصناعية.

- البنك العربي الأفريقي الدولي.

- بنك المصرف المتحد.

- البنك القطري الوطني الأهلي QNB.

- بنك بلوم.

- بنك كريدي أجريكول.

- البنك العقاري المصري العربي.

- البنك المصري الخليجي.

- بنك الاتحاد الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية SAIB.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك التنمية والائتمان الزراعي.

- بنك قناة السويس.

- بنك المشرق.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، عن مبادرة التمويل العقاري، فيتم تخصيص نحو 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.

وتنطبق التمويل العقاري على محدودي الدخل، الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، فيما تبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% مقدم.