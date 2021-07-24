بيضة واحدة يوميا.. «ريجيم قاسي» يودي بحياة فتاة في سوهاج

تسببت حمية غذائية قاسية في وفاة فتاة في العقد الثاني من العمر بقرية «المشاودة»، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة أنها كانت ترغب في التخسيس بشكل سريع، وأنها اتبعت «ريجيم» قاسياً، مع تناول أقراص للتخسيس، مما نتج عنه إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، أدي إلى وفاتها، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حمية غذائية قاسية منذ 3 شهور.. بيضة واحدة في اليوم

وقال «رأفت محروس»، محامي واحد أقارب الفتاة المتوفية «سارة أ. ف.»، 17 سنة، إن قريبته بدأت حمية غذائية منذ 3 شهور، حيث كانت ترغب في إنقاص وزنها بشكل سريع، وأنها حصلت على وصفة طبية بها أقراص للتخسيس، لافتاً إلى انها كانت تتناول الأقراص بشكل منتظم، ومنذ أسبوع بدأت في تناول بيضة واحدة في اليوم، مما أدى إلى إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاتها بشكل مفاجئ.

وأكد «محروس» أن أسرة الفتاة أصيبت بصدمة بسبب تلك الواقعة، موضحاً أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت الإفادة في المحضر بأن الفتاة كانت تقوم بعمل حمية غذائية، وأنها كانت تتبع وصفة غذائية مع تناول أقراص للتخسيس، مطالباً بضرورة الا يترك الآباء أبنائهم فريسة لنظام غذائي قاسي، ويجب أن تكون هناك مراقبة لنظام الطعام، وعدم ترك الأبناء يقومون بحمية غذائية قد تودي بحياتهم، كما فعلت قريبته بنفسها.

النيابة العامة تصرح بدفن جثة الفتاة وتطلب تحريات المباحث

وتلقى مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول «سارة أ. ف.»، 17 سنة، طالبة بالثانوي الصناعي، تقيم بقرية «المشاودة»، دائرة المركز، جثة هامدة، وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال أسرة الفتاة، قررت أن سبب الوفاة اتباع نظام غذائي قاسي من أجل التخسيس، وتناول أقراص لإنقاص الوزن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرت التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية، بعد أن طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم دفن جثمان الفتاة بمقابر عائلتها بقرية «المشاودة»، مساء أمس الجمعة، وسط صدمة كبيرة بين أهالي القرية.