مفاجأة.. مصدر لـ«الوطن» عمرو عبدالجليل ليس لديه حسابات على «فيس بوك»

نشرت صفحة موثقة على «فيسبوك» تحمل اسم الفنان عمرو عبد الجليل، شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز مساء أمس، وبعدها نفت نفس الصفحة الخبر ونشرت اعتذارا جاء فيه: «أحد الأدمنز نشر خبرا غير مؤكد منذ قليل، وأتحمل مسؤولية الاعتذار للجميع، نتمنى جميعا الشفاء العاجل للفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.. عمرو عبد الجليل».

وكشف مصدر مقرب من عمرو عبد الجليل، لـ«الوطن»، أن عبدالجليل ليس له أي صفحات أو حسابات على السوشيال ميديا، وأن الصفحة الموثقة التي تحمل اسمه كانت صفحته في البداية ولكن العاملين معه سرقوا الصفحة منه ومن وقتها لا يملك عمرو عبد الجليل أي حسابات على السوشيال ميديا.

ولد عمرو عبد الجليل لعائلة من ست أطفال أحدهم هو توأمه «أيمن»، ومن أشقائه السيناريست طارق عبد الجليل، بدأ حياته الفنية عام 1986 بدور في مسرحية البلدوزر من بطولة محمد نجم، عمله الثاني مباشرةً كان مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلمه الثاني من ثلاثيته السكندرية «إسكندرية كمان وكمان» في إحدى أهم محطات حياته الفنية.

ثالث أعماله فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» الذي صدر في عام 1993 من بطولة النجم عمرو دياب، برغم البداية القوية استمر في عدد من الأدوار المساعدة لفترة طويلة بدأت منذ بداية التسعينات بدايةً من مسلسل ومازال النيل يجري في 1992 ثم بثلاث أفلام في 1993 هي ديسكو ديسكو، ضحك ولعب وجد وحب، ليه يا هرم، في 1994 كان تعاونه الثاني والهام مع المخرج يوسف شاهين في فيلمه المهاجر.