«شؤون الحرمين» تودع الحجاج بالهدايا: مصحف وكتب وسجادة (صور)

وزعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، عددا من الهدايا للحجاج بالمسجد الحرام، وذلك ضِمن برنامج حملة معتمرينا شرف لمنسوبينا (٩) داخل المسجد الحرام.

وشارك مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، غازي بن فهد الذبياني، برفقة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور عبدالرحمن الشهري، وعدد من مدراء الإدارات، في توزيع الهدايا لحجاج بيت الله الحرام، وفق آلية عمل تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لصفحة شؤون الحرمين على «تويتر».

وتسلم كل حاج وحاجة بعد إنهاء «طواف الوداع» هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكتاب «الأسوة في تحقيق القدوة» للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأيضا كتاب «التفسير الميسر» وسجادة داخل الحقيبة، معربين في حديث لهم عن عميق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية الغالية، مؤكدين امتنانهم لكل ما يقدم لهم وعلى هذا الإهداء غير المستغرب والكرم المتواصل.