أفضل 8 تطبيقات جديدة لهواتف الأندرويد خلال الأسبوع الماضي

أصدر موقع «Android police»، تقريرا عن أفضل تطبيقات Android الجديدة التي تم نشرها في متجر Play أو تم رصدها في الأسبوع السابق.

وأوضح التقرير أفضل 8 تطبيقات على المتجر ومميزاتها، نستعرضها في السطور التالية..

1- تطبيق Moonbeam

تطبيق Moonbeam هو تطبيق بودكاست مخصص، يعمل من خلال توفير المحتوى الذي ستهتم به من خلال موجز نموذجي، مثل مدونة، ولكنه يتكون من ملفات podcast.

بينما يعمل التطبيق كما هو متوقع، فإن أحد الجوانب السلبية به هو أنه لا يتذكر مكانك في كل بودكاست، لذلك عليك أن تتذكر المكان الذي توقفت فيه إذا توقفت في منتصف العرض. لذلك إذا كنت تبحث عن تطبيق بودكاست لتلقي توصيات، فهذا إصدار قوي، على الرغم من أنك إذا كنت تبحث عن مشغل مليء بالميزات كمستخدم قوي، فستحتاج إلى البحث في مكان آخر.

2- تطبيق Uncomplicated Launcher

يعتبر Uncomplicated Launcher هو الاسم المثالي لهذا التطبيق، ويعد هذا المشغل ليس مذهلاً بأي حال من الأحوال، لكنه ينجز المهمة، وهو يفعل ذلك ببساطة نسبيًا.

وتتوفر سمات عدة في التطبيق، لذلك لن تتعثر مع الأزرار الافتراضية ثلاثية الأبعاد. يمكنك بسهولة استخدام أيقونات أكثر تملقًا. لحسن الحظ، تم تصميم هذا التطبيق لغرض ما، وهذا الغرض هو البساطة، مما يجعله مطلقًا سريعًا ومناسب لكبار السن والأطفال. فقط ضع في اعتبارك أن هذا الإصدار قيد التقدم حاليًا، لذلك يمكن أن تظهر الأخطاء والمشكلات الأخرى.

3- تطبيق DonorDrive Charity Fundraising

يعتبر تطبيق DonorDrive Charity Fundraising مفيدا لجمع التبرعات الخيرية، هو أحدث تطبيق لتجميع قائمة واسعة من المؤسسات الخيرية التي يمكن لأي شخص التبرع لها، ويمكنك القيام بذلك مباشرة من خلال التطبيق.

ومن المحتمل أن تقوم بفحص هذه المؤسسات الخيرية بنفسك، إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة للتبرع لقضاياك المفضلة، فليس هناك من ينكر أن تطبيق DonorDrive Charity Fundraising يجعل هذا الأمر بسيطًا للغاية.

4- تطبيق OneHz

يعتبر تطبيق OneHz هو تطبيق بودكاست منظم، لأنه يوفر وظيفة تسمى Radio Now، وهي في الأساس بودكاست لليوم، تقدم كتجربة «عفوية»، ويمكنك أيضًا البحث عن ملفات البودكاست التي تستمتع بها أو استيراد قائمة المفضلة من التطبيقات المدعومة، ومن الناحية المثالية، ستختار من بين مجموعة متنوعة من العروض في قائمة منسقة مخصصة لذوقك يشبه إلى حد كبير تطبيق الأخبار الذي يحتوي على محتوى منظم يناسب تفضيلاتك، فهو تطبيق بودكاست يقدم شيئًا مشابهًا جدًا.

5- تطبيق HalloApp

يعتبر تطبيق HalloApp هو شبكة اجتماعية خاصة للأصدقاء المقربين والعائلة، لا يخزن التطبيق أي بيانات شخصية، وبما أنه يمكنك اختيار من يمكنه الانضمام، فلا داعي للقلق بشأن أي شخص يتحدى نظرتك للعالم. في الأساس يمكنك إنشاء فقاعة وسائط اجتماعية خاصة بك من خلال هذا التطبيق، وهو أمر ممتاز للأشخاص الذين يتطلعون إلى مشاركة القصص والصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم وأحبائهم دون الحاجة إلى القلق بشأن المتصيدين الذين تجلبهم التطبيقات العامة، وبالطبع سيتعين عليك إقناع دائرتك المقربة باستخدام هذا التطبيق لجعله جديرًا بالاهتمام، لذا حظًا سعيدًا لأن هذا هو الجزء الصعب.

6- تطبيق Zenkit Projects

Zenkit Projects هو تطبيق إنتاجي لإنشاء وإدارة وتخزين جميع مشاريعك في مكان واحد، ولكن للأسف هذا تطبيق يتطلب اشتراكًا 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم. الأمر الأكثر غرابة هو أن التطبيق يحتوي على مشتريات داخل التطبيق تصل إلى 99.99 دولار لكل عنصر، وهو ما يبدو كثيرًا بالنسبة لتطبيق تخطيط مشروع بسيط يتطلب بالفعل اشتراكًا، ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن تطبيق موثوق لإدارة المشاريع، فإن Zenkit Projects بالفعل كامل الميزات، ولكنه سيكلفك.

7- تطبيق Magnolia

Magnolia هو متجرك الشامل لجميع الأشياء المتعلقة بقناة التلفزيون والعلامة التجارية، يمكنك مشاهدة محتوى Magnolia مجانًا، وشراء سلع Magnolia، وحتى التخطيط لرحلة إلى Waco ، TX ، لزيارة المقر الرئيسي. في الأساس، إذا كنت مهتمًا بكل ما يتعلق بـ Chip و Joanna Gaines ، فهذا هو التطبيق المناسب لك. فقط ضع في اعتبارك أن هذا الإصدار يعتمد على تطبيق Discovery + ، ولكن إذا كنت تستمتع بتطبيق Discovery ، فمن المحتمل أن تحفر هذا.

8- تطبيق Dell Mobile Connect

Dell Mobile Connect هو تطبيق يتيح لمستخدمي Dell توصيل هواتفهم بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للتحكم السهل في أجهزة الكمبيوتر المذكورة. يمكنك الرد على المكالمات وعرض الرسائل النصية والرد عليها، بالإضافة إلى أنك ستتلقى جميع إشعاراتك. إنه تطبيق نموذجي لتوصيل الهواتف بجهاز الكمبيوتر، وقد أصدرت Dell نسخة طبق الأصل من هذا التطبيق لمستخدمي Alienware.