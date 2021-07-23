لجان في قنا لمتابعة تطبيق قرارات أسعار الوقود الجديدة

شكلت مديرية التموين في محافظة قنا، لجان من مفتشي التموين في كل الإدارات التابعة والمكاتب التموينية في القرى، لمتابعة تطبيق أسعار المواد البترولية الجديدة في محطات الوقود.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، إن اللجان مهامها رصد الرصيد الموجود في محطات الوقود من البنزين بكل أنواعه التي زادت 25 قرشًا للتر الواحد، ومتابعة تطبيق الأسعار الجديدة، موضحا أن السولار لم يزد سعره.

ومن ناحية أخرى، رفعت مجالس المدن والوحدات المحلية، درجة الاستعداد القصوى، وذلك بتعليمات من اللواء، أشرف الداودي، محافظ قنا، لمتابعة مواقف السيارات ومنع استغلال السائقين للركب لرفع أسعار أجرة الركوب.

وأكد محافظة قنا، أنه لا يوجد زيادة في أسعار أجرة الركوب لأن غالبية السيارات تعمل بالسولار الذي لم يزد، كما أن التعريفة ثابتة في مواقف القرى والمحافظات والمدن.

وطالبت المحافظة، جميع المواطنين بعدم دفع أجرة زيادة وعليهم التقدم ببلاغ ضد أي سائق يزيد من أسعار الأجرة للجان المنتشرة في المواقف ورجال المرور.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أوصت في اجتماعها في نهاية شهر يونيو الماضي بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل حتى يونيو 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.