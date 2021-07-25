بعد ساعات من اختفائها.. العثور على جثمان سيدة في ترعة بديرب نجم

شعر أهالي منطقة ديرب البلد التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية، بالصدمة بعد العثور على جثمان سيدة يطفو على سطح إحدى الترع في محيط المنطقة، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

واكتشف الأهالي أن السيدة تم الإبلاغ عن اختفائها منذ صباح السبت، وذلك بعد تغيبها لساعات عن منزلها وبحث أسرتها عنها في كل مكان، حيث نشرت شقيقتها منشورا على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تؤكد غيابها وتطالب بالبحث عنها.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث، يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بالعثور على جثمان لسيدة داخل إحدى الترع في محيط المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان لسيده تدعى «عزة. ح. ر.» ربة منزل، ومتزوجة، في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تغيبها في ظروف غامضة عن منزلها في قرية قرموط صهبره دائرة المركز، منذ صباح السبت.

تم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم وتكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض الواقعة وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وجاري استكمال التحقيقات.