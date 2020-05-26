تفاصيل تهريب جثمان سيدة متوفاة بكورونا من مستشفى حميات فاقوس

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل أخذ عائلة لجثمان أمهم المتوفاة بكورونا، دون اتباع الإجراءات الطبية المتعلقة بالفيروس، موضحا أن الجثمان يعود لسيدة عمرها 73 عاما، تعجل ذويها دفنها عقب موتها، وأخذوا جثمانها فى سيارة نصف نقل.

وأضاف "غراب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السيدة توفيت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بمستشفى حميات فاقوس، مشيرا إلى أن الطب الوقائي اتبع الإجراءات المعمول بها فى دفن موتى فيروس كورونا.

وتابع محافظ الشرقية: "بعد تجهيز السيدة ووضعها فى الكيس من الطب الوقائي، تأخر ت سيارة الإسعاف التى ستنقلها الأمر الذى جعل ذويها يتعجلون وأخذوه فعلاً، ووضعوه فى عربة نصف نقل.. ونحن اتصلنا بمدير الأمن، وأرسل قوات واسترجعنا الجثمان مرة أخرى، وتم الدفن وفق الإجراءات وانتهى الموضوع".

وأكد "غراب"، رغم أن الواقعة فى منتهى الخطورة وغير مبرر على الإطلاق، إلا أن أهل السيدة تفهموا ذلك، وتم تدارك الأمر، ودفن الجثمان وفق الإجراءات الصحية.