مقتل قيادي بارز بـ«حزب الله» اللبناني في سوريا

كشفت وسائل إعلام لبنانية مقربة من «حزب الله»، أمس السبت، عن مقتل القيادي البارز بالحزب عماد الأمين في سوريا.

جاء إعلان مقتل قيادي حزب الله، بعد ساعات من إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، أن سيد أحمد قرشي، القيادي البارز في صفوف «الحرس الثوري» الإيراني، لقي حتفه خلال الساعات الماضية على الأراضي السورية أيضاً.

وكان «المرصد السوري»، أشار في وقت سابق إلى أن ظروف مقتل القيادي الإيراني «قرشي»، مازالت مجهولة حتى اللحظة، ولا يعرف ما إذا كان قد قضى بالضربة الإسرائيلية الأخيرة على ريف حمص أو بظروف أخرى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجددت، إسرائيل، غاراتها على مناطق وسط سوريا، الخميس الماضي، مستهدفة معقل «حزب الله» في منطقة القصير بمحافظة حمص في ضربة هي الثانية خلال 48 ساعة.

ويعتبر «القرشي» أحد أبرز قيادات ميليشيا «لواء فاطميون»، وهو إيراني الجنسية، متواجد في سوريا منذ 2013، وشارك في العديد من العمليات العسكرية برفقة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع لـ «الحرس الثوري».

وقتل 3 مدنيين برصاص مجهولين في «مخيم الهول» شمال سوريا، بريف الحسكة الشرقي، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أمس السبت،عن مصادر محلية قولها إن 3 مدنيين بينهم امرأة قتلوا برصاص مسدس كاتم للصوت ضمن المخيم في حادثة تتكرر بشكل مستمر فيه.

موسكو: «النصرة» نفذت 32 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، إلى أن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي نفذوا 32 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب مدير مركز «حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة» في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان، إنه تم رصد 19 عملية قصف في محافظة إدلب، و8 في محافظة اللاذقية و1 في محافظة حلب، و4 في محافظة حماة.

وأوضح كوليت، أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعقد في العاصمة السورية «دمشق»، غدا الاثنين، اجتماعات متابعة عمل «المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين» بمشاركة عربية ودولية​​​.

ووصل الوفد الروسي المشارك بالاجتماعات إلى دمشق يترأسه ميخائيل ميزنتسييف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، رئيس الهيئة التنسيقية لعودة المهجرين السوريين إلى بلادهم، إلى جانب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أمس السبت.

وعقدت الجولة الأولى للمؤتمر في دمشق خلال نوفمبر الماضي، بمشاركة دولية واسعة من روسيا والعراق وإيران ولبنان ودول أخرى، فيما أصدر المشاركون بيانا تضمن التأكيد على الدعم الثابت لسيادة ووحدة الأراضي السورية ومواجهة جميع المحاولات الرامية لتقويض سيادتها وسلامة أراضيها، والحزم في مكافحة الإرهاب في جميع بؤره والقضاء عليه نهائيا، وأن الحل للأزمة السورية هو سوري سوري دون تدخلات خارجية.