السنيورة: حزب الله سبب انهيار الغطاء النقدي لمشاركته في أحداث سوريا

قال الدكتور فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن بلاده تعيش في ظروف شديدة الصعوبة منذ عام 2011، الأمر الذي ترافق مع تزايد سلطة حزب الله على الدولة اللبنانية والتلاعب في التوازنات الخارجية في علاقات لبنان مع العرب وعلاقته مع أصدقائه في العالم.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أن ممارسات حزب الله انعكست على المؤشرات الاقتصادية، وانحسر مؤشر النمو الاقتصادي مما يقارب حوالي 8.5% عبر سنوات 2007 و2008 و2009 و2010 إلى أن أصبح بداية من عام 2011 -حيث ترافق العام الأخير مع تدخل حزب الله في سوريا، ما زاد من حدة عدم التوازن- إلى 1.5%، وارتفع العجز في الموازنة وتحول الفائض في ميزان المدفوعات إلى أن أصبح سلبيًا بداية من عام 2011.

وأردف، أن الفشل الاقتصادي في لبنان أدى إلى انهيار الثقة بين اللبنانيين والحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية والدولة، ما انعكس على صرف الليرة اللبنانية والمصارف، وانهار الغطاء النقدي اللبناني بشكل كامل.

وأشار، إلى أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يرفض التشكيلات القضائية التي تؤكد على استقلالية القضاء عن السياسة، ويرفض أيضًا أن توكل الإدارات العامة في لبنان إلى أكفائها، وما زال يرفض الحوكمة الحقيقية في إدارات الدولة اللبنانية.