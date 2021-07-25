إصابة 4 من الشرطة البريطانية في مظاهرات ضد التطعيم بلقاحات كورونا

أصيب 4 من عناصر الشرطة البريطانية، نتيجة اضطرابات طالت مظاهرات ضد التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفرض نظام بطاقات الدخول في ظل الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية «لندن»، اعتقال 6 أشخاص، وقالت قائدة الشرطة، كاثرين روبر، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الاعتقالات جاءت لارتكاب الأشخاص عددا من المخالفات، مشيرة إلى إصابة 4 ضباط.

قائدة شرطة لندن: المظاهرات جرت عموما بشكل سلمي

وذكرت «روبر»، أن المظاهرات انتهت بحلول مساء أمس السبت، مضيفة أنها جرت عموما بشكل سلمي.

وكانت وزارة الصحة البريطانية، سجلت أمس السبت، 31795 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5.669 مليون حالة.

وأضافت الوزارة البريطانية، أنها رصدت 86 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 129130 شخصا.

وعلى مستوى آخر، أطلقت قوات مكافحة الشغب الفرنسية، أمس السبت، الغاز المسيل للدموع أثناء احتجاجات في وسط العاصمة «باريس» على قيود مكافحة «كورونا» والتطعيم، وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة أثناء محاولتها صد المتظاهرين قرب محطة «سان لازار» للقطارات بعاصمة البلاد بعد أن دفع المتظاهرون دراجة نارية تقل عددا من أفراد الشرطة.

كما حمل متظاهرون معارضون لإجراءات مكافحة الفيروسفي احتجاج آخر دعا إليه سياسيون من اليمين المتطرف في غربي باريس، لافتات كتبوا عليها: «أوقفوا الديكتاتورية»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ومن المقرر أن يصوت النواب الفرنسيون في مطلع الأسبوع على مشروع قانون صاغته الحكومة يهدف إلى إصدار ترخيص صحي وفرض التطعيم على العاملين في قطاع الصحة، ومن المتوقع أن تحدث احتجاجات في مدن أخرى مثل مرسيليا ومونبلييه ونانت وتولوز.