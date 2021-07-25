وكالة أمريكية: اعتراض أحد هدفين في اختبار للدفاع الصاروخي شمال هاواي

قالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أمس السبت، إن الولايات المتحدة اعترضت أحد هدفين في اختبار للدفاع الصاروخي شمال غربي هاواي، مضيفة في بيان صحفي، أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الهدف الثاني قد تم تدميره أم لا.

واستهدف اختبار، أمس السبت، اعتراض هدفين لصواريخ باليستية قصيرة المدى بصاروخين آخرين تم إطلاقهما من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكالة الدفاع الصاروخي: الاختبار كان المهمة الأكثر تعقيدا حتى الآن

وأشارت وكالة الدفاع الصاروخي، إلى أن الاختبار كان المهمة الأكثر تعقيدا التي أجرتها حتى الآن.

وتمثل اختبارات الدفاع الصاروخي فرصة لتطوير التكنولوجيا، لكنها فرصة أيضا لإظهار قوة الدفاعات الأمريكية على الساحة العالمية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتتمثل المهمة المعلنة لوكالة الدفاع الصاروخي في تطوير نظام متعدد الطبقات يمكن استخدامه لحماية الولايات المتحدة وقوات جيشها وكذلك حلفائها.

«ترامب»: واشنطن فقدت استقلالها في مجال الطاقة

وفي سياق آخر، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت، إجراء إدارة خلفه، جو بايدن، مفاوضات مع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وروسيا حول النفط، معتبرا أن واشنطن بذلك فقدت استقلالها في مجال الطاقة.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة: «كنا مستقلين في مجال الطاقة قبل شهرين فقط، والآن لسنا مستقلين من حيث الطاقة»، وأضاف المسؤول الأمريكي السابق: «هم يجرون حاليا مفاوضات مع (أوبك) وروسيا وذلك في الوقت الذي نمتلك فيه نفطا لدرجة لا نعرف ماذا نفعل معه»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووجه ترامب، مرارا اتهامات إلى سياسة إدارة بايدن في مجال الطاقة خاصة بسبب فرضها في يناير الماضي حظرا على استئجار أراض فدرالية لاستكشاف حقول النفط والغاز فيها، لكن واشنطن أجبرت على إلغاء هذا الإجراء في يونيو الماضي بموجب قرار قضائي نتج عن قضية رفعها الجمهوريون.