بعد فشل الاجتماع الأخير.. أوبك تجتمع اليوم لتحديد سياسة إنتاج النفط

تعقد أبرز الدول المنتجة للنفط التي تؤيد زيادة الإنتاج اجتماعا، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت منظمة «أوبك»، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو .

ويعقد اجتماع تحالف «أوبك بلاس»، وأبرز أعضائه السعودية وروسيا، الأحد في الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش عبر تقنية الفيديو، وفق ما أوردت أمانة المنظمة في بيان، وينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط وفقا لقناة سكاى نيوز عربية.

وفى السياق ذاته لم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار النفط أول أمس الجمعة، وأنهت الأسبوع منخفضة، إذ اعتراها الضعف في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولار عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخامان القياسيان ما يزيد عن دولار للبرميل.

وعلى الرغم من المكاسب المحدودة، تراجع برنت قرابة 3% الأسبوع الماضي، وهو الانخفاض الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل 2020.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط نحو 4% بأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مارس

فيما زادت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يونيو إذ ظل الطلب على السلع قويا حتى مع تحول الإنفاق مجددا إلى الخدمات، مما عزز التوقعات بأن النمو الاقتصادي تسارع في الربع الثاني.

وأوضحت أوبك الخميس الماضى، إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، أي حوالي 100 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند.

يشار إلى أن «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، قد فشلت في وقت سابق في الاتفاق.