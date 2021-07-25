البحرية السعودية تشهد مراسم تعويم السفينة «جازان» من إسبانيا

شهد قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أمس السبت، مراسم تعويم السفينة «جازان» بإحدى أحواض بناء السفن تابع لشركة نافانتيا في إسبانيا، ضمن مشروع السروات، الذي يضم عدة سفن حربية بقدرات قتالية متطورة.

وأشارت وزارة الدفاع السعودية،على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن تعويم السفينة «جازان» جرى برعاية قائد القوات البحرية السعودية.

وقال «الغفيلي» في كلمة أعرب فيها عن سروره لتعويم سفينة جلالة الملك «جازان»، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار قائد القوات البحرية الملكية السعودية، إلى أن مشروع «السروات» سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة بالإضافة إلى ذلك، تعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

السفينة «جازان» هي رقم 4 ضمن مشروع السروات

من جانبها، قالت صحيفة «الرياض» السعودية إن السفينة التي تم تعويمها هي السفينة رقم 4 ضمن مشروع السروات، وهي من نوع كورفيت «أفانتي 2200»، التي تنضم للبحرية الملكية السعودية.

وأضافت الصحيفة السعودية، في تقرير عن السفينة، إلى أن السفينة الجديدة يطلق عليها رسميا اسم سفينة جلالة الملك «جازان»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وتمتلك سفن مشروع السروات أنظمة قتالية حديثة تمكنها من التعامل مع الأهداف البحرية والجوية والغواصات، كما تمتلك أنظمة حرب إلكترونية متطورة، إضافة إلى تزويدها بنظام إدارة معارك يحمل اسم «حزم» وهو نظام سعودي تم تصميمه بالكامل في المملكة.