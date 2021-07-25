العثور على جثة ناشط عراقي بعد 24 ساعة من إعلان اختطافه

قتل مسلحون مجهولون، اليوم، ناشطا في مجال حقوق الإنسان بمحافظة البصرة جنوب العراق، ونقلت شبكة «آر تي» الروسية، عن نشطاء، أن علي كريم، نجل المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة البهادلي، قتل في البصرة. وأضافت «آر تي»، أن «كريم» كان قد اختطف قبل نحو 24 ساعة، وعثر على جثته وبها آثار الرصاص.

وفاطمة البهادلي «51 عاما» هي رئيس جمعية الفردوس العراقية، كرمت نهاية العام الماضي، من قبل منظمة «فرونت لاين ديفندرز» الأيرلندية، بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت «البهادلي» واحدة من بين 5 سيدات كرمتهن المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020، في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

الإعلام الأمني العراقي ينشر اعترافات المسؤولين عن تفجير مدينة الصدر

وفي سياق آخر، نشرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اعترافات المسؤولين عن تفجير مدينة الصدر الأخير في العاصمة «بغداد». وفي 19 يوليو الجاري، قتل 30 شخصاً، وأصيب 60 آخرون، جراء انفجار انتحاري في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرق العاصمة العراقية.

وأوضحت الخلية العراقية، في بيان، أن «وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية أطاحت بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار»، موضحة أن الخليتين مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر، وكانتا تخططان لإسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي.

وأشارت إلى أن الخليتين الإرهابيتين أرادتا تنفيذ العمليات الإرهابية من خلال ما يسمى بـ«غزوة العيد».

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الجناة سيعرضون أمام القانون وأمام الشعب، مؤكداً أنهم سيكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم، وفق تعبيره.

وكان الكاظمي، تعهد خلال لقاء مع عائلات ضحايا تفجير مدينة الصدر في وقت سابق، بملاحقة الجناة ومحاكمتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».