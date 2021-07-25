رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «براح» الثلاثاء

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان عبدالعزيز الجندي بعنوان «براح»، يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 في تمام السابعة مساءً بقاعة «الباب سليم» بساحة متحف الفن المصري الحديث في الأوبرا، ويستمر المعرض حتى السبت 7 أغسطس المقبل.

ويضم المعرض 31 لوحة من الأعمال الحديثة للفنان، إنتاج عامي 2020/2021، ويعبر فيها كعادته عن موضوعات من البيئة المصرية، سواء من الأحياء القديمة والشعبية أو ذات المناخ الطبيعي كالخضرة والمراكب، لكن في هذه المرة يختلف تناول الفنان لأعماله، حيث تعمّد في معظمها أن يترك فراغات كبيرة في مسطح العمل، معبرا عن مفهوم «البراح» الذي يترك متنفسا لباقي العناصر ويؤكدها، مع استخدام خط الأفق سواء بشكل ملحوظ أو متضمن في سياق الشكل، ويغلب على اللوحات الحس التعبيري باللمسات اللونية الصريحة والمختزلة، ويجنح هذا الحس أحيانا إلى ما يشبه التجريد.

وتناول الفنان في أغلب أعماله تقنية ورق الذهب الملصق على السطح فيما يشكل الأرضية العامة للعمل، والتي يضع عليها مفرداته بألوان الإكريليك والجواش والأحبار في بعض الأحيان، مع إضافة بعض الملامس من الورق المطبوع بزخارف نباتية وهندسية لإثراء السطح وخلق علاقة تشكيلية بين هذه الخامات المختلفة.

الفنان عبدالعزيز الجندي أستاذ بكلية الفنون الجميلة، مواليد القاهرة 1968، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1991 قسم الجرافيك - شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب، حصل على درجة الدكتوراه في 2001 والأستاذية في 2012، كما أنّه مؤسس مجموعة فناني اللقطة الواحدة، وله معارض شخصية منذ العام 1993 بعنوان «وجوه، مصري، مشاهد مصرية، كراكيب، مائيات مصرية، عن الأحياء الشعبية، عربات، مراكب، رسوم سريعة، شخوص محفورة، يوم الجمعة، من هنا، شجن، وملامح مبعثرة».

كما شارك الجندي، في معارض ثنائية وثلاثية وجماعية، وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز منها الجائزة الثانية «تصوير» في صالون الشباب الحادي عشر 1999، الجائزة الثالثة «حفر» في صالون الشباب الثاني عشر 2000.