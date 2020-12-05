الفنون التشكيلية ينشر أسماء المقبولين في الدورة 31 من صالون الشباب

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، عن بدء استلام الأعمال الفنية المقبولة بالفرز الأول، لصالون الشباب في دورته الـ31 ابتداء من اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر وحتى الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالزمالك، ولن يتم قبول أي أعمال فنية بعد هذا الموعد.

أما أعمال فناني الإسكندرية فيتم تسليمها بمتحف محمود سعيد بسان استيفانو بالإسكندرية، قبل يوم 12 ديسمبر حيث تحدد يوم 13 لإحضار الأعمال على أن يتولى الفنان تغليف أعماله بما يضمن سلامة وصولها.

وبشأن أعمال التجهيز في الفراغ والفنون التفاعلية، فقد بدأت العمل من اليوم السبت، وحتى 14 ديسمبر ولن يسمح بالتواجد بالمقر بعد هذا الموعد، ومسابقه البوستر لم يتم قبول أي من التصميمات المقدمة.

وأعلن قطاع الفنون التشكيلية أكتوبر الماضي، طرح استمارة صالون الشباب في دورته الـ31، والذي من المقرر انطلاقه في ديسمبر المقبل من عام 2020 الجاري.

تتضمن الدورة المرتقبة من الصالون مسابقة تصميم بوستر، كما تضمن مسابقة بالمجالات الفنية في كل من التصوير، والنحت، والرسم، والخزف، والجرافيك، والتجهيز في الفراغ، والفنون الرقمية، والميديا.

وتأتي جوائز صالون الشباب بهذه الدورة كالتالي:

-الجائزة الكبرى.

-عدد 8 جوائز صالون بالمجالات التالية:

-جائزة الصالون في مجال التصوير.

-جائزة الصالون في مجال النحت.

-جائزة الصالون في مجال الرسم.

-جائزة الصالون في مجال الخزف.

-جائزة الصالون في مجال الجرافيك.

-جائزةالصالون في مجال التجهيز في الفراغ.

-جائزة الصالون في مجال الفنون الرقمية "تصوير ضوئى– كمبيوتر جرافيك ".

-جائزة الصالون في مجال الميديا " فيديو آرت – الفنون التفاعلية ".

-جائزة تصميم بوستر صالون الشباب الدورة "31".

-عدد 2 جائزة تشجيعية.