دفتر أحوال اليوم.. محاكمة محمود عزت في «التخابر مع حماس» و«الجوكر» الأبرز

يشهد مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، استكمال عدة محاكمات، منها محاكمة القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت في قضيتي «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون»، وكذلك محاكمة المقاول الهارب محمد علي و103 آخرين في القضية المعروفة بـ«الجوكر».

وتستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم بالتخابر، اتهامات بأن تعاونوا معهم لتنفيذ أعمال تخريب وإرهاب داخل البلاد ونشر الفوضى وأعمال العنف داخل المؤسسات والهيئات وترهيب المواطنين بهدف إسقاط الدولة المصرية ولتحقيق ذلك قاموا بفتح قنوات أجنبية لمساعدتهم فى مهمتهم.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم محمود عزت، تخابر لصالح منظمة إرهابية دولية مقرها خارج البلاد، وتمثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس» جزء من تلك المؤسسة.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين، تحالفهم مع جماعة إرهابية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد «قطاع غزة»، لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك الغرض خصيصا، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، «وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي».

محاكمة محمود عزت في «اقتحام السجون»

وتعود القضية إلى عام 2011 حال ثورة 25 يناير، حيث قام المتهمون باقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، لأنهم أحدثوا حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني وذلك لتشجيعهم على ارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

محاكمة المقاول الهارب محمد علي في قضية «الجوكر»

كما تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، نظر قضية «الجوكر»، والتي تضم المقاول الهارب محمد علي، و103 متهمين بنشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020.