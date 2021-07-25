حوادث دولية: انهيار أرضي بمنجم باكستاني.. وحرائق في فرنسا والجزائر

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الحوادث والكوارث والتي أسفرت عن مقتل العشرات، منها انهيار أرضي بمنجم فحم في إقليم بلوشستان الباكستاني والذي أسفر عن مقتل 4 من عمال المنجم، كما أدت الأمطار الموسمية في ولاية «ماهاراشترا» الهندية‏ إلى مقتل 115 شخصا.

وفي فرنسا، اندلع حريق كبير ظهر أمس السبت، بالقرب من الطريق السريع بين مدينتي ناربون وكاركاسون في جنوبي البلاد، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

ولقى 4 من عمال المناجم مصرعهم في انهيار أرضي بمنجم فحم في منطقة «هارناي» بإقليم بلوشستان الباكستاني، ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية، أمس السبت عن أحد مفتشي التعدين قوله إن المنجم ضُرب بتيار من الطين أثناء تواجد العمال بداخله.

وأضاف المسؤول الباكستاني، أن فريق الإنقاذ وصل إلى مكان الحادث وانتشل الجثث من المنجم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إجلاء أكثر من 135 ألف شخص جراء الأمطار الموسمية في ولاية «ماهاراشترا» الهندية

وارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في ولاية «ماهاراشترا» الهندية‏-ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان- إلى 115 قتيلاً، وقال رئيس وزراء الولاية، أوداف ثاكيراي، إنه تم إجلاء أكثر من 135 ألف شخص، وما يزال عشرات في عداد المفقودين.

وأشار ثاكيراي، إلى أن فرق الطوارئ، وجدت صعوبة في الوصول إلى أحياء معزولة في «تشيبلون» بسبب حالة الطرق وتضرر الجسور جراء الفيضانات.

احتراق ما لا يقل عن 300 هكتار من الغابات في فرنسا

في فرنسا، اندلع حريق كبير ظهر أمس السبت، بالقرب من الطريق السريع بين مدينتي ناربون وكاركاسون في جنوبي البلاد، وانتشرت ألسنة اللهب من الشمال إلى الشرق، واحترق ما لا يقل عن 300 هكتار من الغابات «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، في حين توجه 500 رجل إطفاء للموقع.

وقال موقع قناة «بي أف أم تي في» الفرنسية، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات، فيما تم إجلاء نحو 100 شخص لأسباب تتعلق بالسلامة، فيما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن السيطرة على الحريق قد تتطلب أياما عديدة.

وفي الجزائر، توفي عنصر من الحماية المدنية يدعى «بن علي فريد» أثناء تأدية مهامه خلال عملية إخماد حرائق بغابة الشريعة في البليدة جنوب غربي الجزائر العاصمة، ونقل موقع «النهار اونلاين» الجزائري، عن مصادر، قولها إن فريد توفي متأثرا باستنشاقه دخان المنبعث من النيران بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

زلزلان يضربان إندونيسيا والفلبين دون وقوع ضحايا

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، بلدة توبيلو في إقليم مالوكو أوتارا الإندونيسي، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الزلزال كان على بعد 199 كيلومتراً من شمال غربي توبيلو، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي الفلبين، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر،مدينة تينجلوي الفلبينية، وكان مركز الزلزال على بعد 15 كيلومتراً شمال غربي تينجلوي، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

عربيا، هطلت أمطار من غزيرة إلى متوسطة، أمس السبت، على منطقة جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، شملت مدينة جيزان وعموم محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها ، كما هطلت على «منطقة الباحة» الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات: بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها وعددا من منتزهاتها

وفي سياق آخر، تمكنت الشرطة الجزائرية في ولاية تبسة الواقعة شرق البلاد من إحباط تهريب 25 كيلوجراما من مخدر حشيشة الكيف نحو تونس تم ضبطها في منزل أحد أفراد شبكة إجرامية بعد توقيفه، وأشارت مصادر، لموقع «النهار أونلاين» الجزائري، إلى أن التحقيق متواصل في القضية، كما أمر وكيل الجمهورية بتعميق التحريات وتوقيف كل من له علاقة بالقضية.