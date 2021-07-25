طقس الأحد.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد وأحمد عبدالصمد، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأن يكون طقس اليوم حارًا ورطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وستتراوح نسبة الرطوبة ما بين درجتين و4 درجات.

طقس الليل

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلًا ورطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب وشمال سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 34 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24.

سيوة العظمى 35 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط العظمى 31 والصغرى 24.

الإسماعيلية 34 الصغرى 25.

السويس العظمى 34 والصغرى 25.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

طابا العظمى 36 والصغرى 23.

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 25.

المنيا العظمى 35 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 36 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 37 والصغرى 26.

قنا العظمى 38 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 39 والصغرى 27.

أسوان العظمى 40 والصغرى 28.